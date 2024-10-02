Перед выборами в Литве – новые рейтинги: тройка лидеров практически ясна

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
Участникам опроса дали выбирать из названий партий и коалиций.
На первом месте остается оппозиционные Социал-демократы Литвы. В сентябре за них планировали голосовать 15,5% участников опроса.
Далее идет Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В сентябре за него планировали голосовать 11,6% участников опроса.
Третье места рейтинга занимает политическая партия „Заря Немана“ – 10,3%.
На четвертом месте Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – 4 место (6,5% голосов).
Движение либералов набрало 6,3% голосов.
Далее идет демократический союз „Во имя Литвы“ - 5,2%.
Партия свободы получила во время опроса 4,5% голосов.
За Литовскую партию зеленых свои голоса отдали 2,4% участников опроса.
На последнем месте - Национальное объединение - 2%.
За другую партию (другие партии набрали меньше 2%) голосовали бы 6,8% респондентов.
Еще 17,3% респондентов выбрали ответ „не знаю“ или не отвечали на заданный вопрос, а 11,6% респондентов сказали, что не намерены голосовать вообще.