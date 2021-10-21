"Последний день в Lidl без "паспорта возможностей". Очереди на весь магазин", – сообщает жительница Каунаса. Такие очереди стояли 21 октября, в 11 ч.

"Да, в некоторых магазинах нашей сети сегодня вырос поток покупателей. Причины могут быть разные, например, по четвергам у нас стартуют новые предложения, которые пользуются интересом у покупателей. Конечно, часть покупателей так могла отреагировать на грядущие изменения, но опыт работы во время пандемии показал, что в таких случаях ситуация быстро нормализуется", – сказала Delfi представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.

С пятницы во всех магазинах торговой сети Lidl в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортом возможностей". Решение было принято с учетом требования Минздрава с пятницы ограничить поток клиентов из расчета 30 кв. м на одного посетителя. Если магазины принимают только клиентов с "паспортом возможностей", такое ограничение не действует. До сих пор магазины Lidl принимали всех клиентов, поскольку их площадь не превышает 1500 кв м.

"Мы оценили оба варианта. Сейчас мы проверяем "паспорт возможностей" в трех магазинах. Результаты их деятельности показали, что люди привыкли к переменам и охотно пользуются "паспортом возможностей". Мы также помним, сколько неудобства людям доставляло регулирование потоков во время карантина, поэтому мы считаем более рациональным решение принимать только клиентов с "паспортом возможностей", – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Руссев-Пейне.