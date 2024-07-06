Перед возвращением жары – щедрая порция осадков

В субботу особых осадков не ожидается, дожди возможны только на северо-западе страны. После обеда будет 22-27 градусов тепла.
В ночь на воскресенье местами на западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 16-21 градус. В воскресенье во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Кое-где осадки будут интенсивными. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов, на западе было 19-24 градуса.
В понедельник и ночью и днем на юге и на востоке Литвы пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10-15, местами 17, а днем 22-27 градусов.
По последним данным, со вторника дождей будет меньше. Ночью будет 11-16 градусов, а днем 23-28 градусов тепла, в среду воздух прогреется до 30 градусов.