Перед возвращением жары – щедрая порция осадков

В субботу особых осадков не ожидается, дожди возможны только на северо-западе страны. После обеда будет 22-27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами на западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 16-21 градус. В воскресенье во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Кое-где осадки будут интенсивными. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов, на западе было 19-24 градуса.

В понедельник и ночью и днем на юге и на востоке Литвы пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10-15, местами 17, а днем 22-27 градусов.