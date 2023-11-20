Перед тем как выбросить младенца из окна, подозреваемый звонил по номеру 112

"Такой срок назначен, поскольку подозреваемый не мог присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем. Врач представил справку, что подозреваемый не может находиться в суде, – сказала представитель Клайпедского участкового суда Моника Висманте. – Когда его состояние улучшится, заново пересмотрят вопрос ареста, уже в его присутствии. У каждого есть право на то, чтобы его выслушали".

Сейчас молодой человек находится в таком состоянии, что не мог присутствовать на заседании суда, где решался вопрос его задержания. Судья разрешил взять его под стражу на 14 суток.

По сведениям Delfi, службы вызывали из-за проблем с психикой у молодого мужчины, он неоднократно угрожал самоубийством. Перед тем как выбросить из окна младенца. он позвонил по номеру 112, говорил что-то неадекватное, на фоне слышался голос молодой женщины.

"Было несколько вызовов по этому адресу", – сказала она.

По сведениям Delfi, и врачей и полицию, в квартиру, где произошла трагедия, вызывали и раньше.

Департамент полиции сообщал, что младенца в тяжелом состоянии нашли в 11 ч. около дома. Подозреваемый - отец (1998 г.р.), по предварительным данным, в момент совершения преступления был трезвым, но, не исключено, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Прокуратура сообщала, что подозреваемый Э.А. был несколько раз судим, в том числе и за убийство. Delfi выяснил, что убийство он совершил в 14-летнем возрасте. Он отбывал наказание с 2013 до 2021 г. Вместе с ним был осужден и его 13-летний друг.

Их признали виновными в убийстве, совершенном 12 декабря 2012 г., они насмерть забили бездомного из-за двух сигарет. В суде подростки сказали, что в тот день они пили пиво, потом попросили бездомного купить им сигареты. Такую услугу бездомный предоставлял им не первый раз, обычно брал за это пару сигарет, но в тот раз взял четыре.

Подростки разозлились и решили отомстить: заманили его в подъезд, предложив пива, а в подъезде безжалостно избили его ногами. После этого оставили его в подъезде. Позже пришли посмотреть, как он. Увидев, что он пришел в сознание, еще несколько раз ударили его. После этого мужчина больше не встал.

За убийство из хулиганских побуждений Э.А. был приговорен к 8,5 годам лишения свободы.