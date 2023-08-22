Перед тем как покинуть Литву, аисты исполнили прощальный танец

В конце лета аисты собираются в большие стаи. Улетающие аисты - предвестники осени. Готовятся к изнурительному перелету аисты с начала августа. Молодняк набирается сил, а их родители усердно откармливают своих детей.

Белые аисты летят далеко, их перелет длится 2-3 месяца. За это время они преодолевают 8000-10 000 км, некоторые долетают даже до ЮАР.