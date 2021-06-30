По данным Департамента статистики, последний раз в "зеленой" зоне Литва была 18 сентября 2020 года.

За последние сутки в Литве зафиксировано 40 новых случаев заболевания, никто не умер.

Delfi напоминает, что с 1 июля в Литве не действует карантин, в условиях которого страна жила с ноябре прошлого года.