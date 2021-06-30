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Накануне завершения карантина Литва перешла в "зеленую" зону COVID-19. За последние 14 дней число новых случаев на 100 000 жителей составляет меньше 25 – 24,8.
Žalieji ežerai
Žalieji ežerai
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным Департамента статистики, последний раз в "зеленой" зоне Литва была 18 сентября 2020 года.

За последние сутки в Литве зафиксировано 40 новых случаев заболевания, никто не умер.

Delfi напоминает, что с 1 июля в Литве не действует карантин, в условиях которого страна жила с ноябре прошлого года.

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