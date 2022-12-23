Перед Рождеством – ад на дорогах: люди едут за подарками, фиксируют ДТП, машины стоят в заторах

Согласно Google maps на 14 ч., самые большие заторы в Вильнюсе образовались около торговых центров на ул. Укмергес, Озо, Калварию, Гележинё Вилко, машины стоят на ул. Т.Нарбуто, в сторону Дворца печати. Особенно интенсивное движение наблюдается на выездах из города.
В то же время фиксируют ДТП, которые осложняют движение. Согласно judu.lt, в 14:35 ч. в столице было 22 затора и 3 ДТП.
На автомагистрали A1, пролегающей через Каунас фиксируются огромные заторы, а в центре города множество ДТП.
В Клайпеде движение интенсивное, но заторов нет.
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