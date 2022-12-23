Перед Рождеством – ад на дорогах: люди едут за подарками, фиксируют ДТП, машины стоят в заторах

Согласно Google maps на 14 ч., самые большие заторы в Вильнюсе образовались около торговых центров на ул. Укмергес, Озо, Калварию, Гележинё Вилко, машины стоят на ул. Т.Нарбуто, в сторону Дворца печати. Особенно интенсивное движение наблюдается на выездах из города.

В то же время фиксируют ДТП, которые осложняют движение. Согласно judu.lt, в 14:35 ч. в столице было 22 затора и 3 ДТП.

Eismo sutrikimai penktadienio popietę prieš ilgąjį Kalėdų savaitgalį. Google Maps nuotr.

Eismo sutrikimai penktadienio popietę prieš ilgąjį Kalėdų savaitgalį. Google Maps nuotr.

На автомагистрали A1, пролегающей через Каунас фиксируются огромные заторы, а в центре города множество ДТП.

Eismo sutrikimai penktadienio popietę prieš ilgąjį Kalėdų savaitgalį. skaitytojo nuotr.

Eismo sutrikimai penktadienio popietę prieš ilgąjį Kalėdų savaitgalį. Google Maps nuotr.

В Клайпеде движение интенсивное, но заторов нет.