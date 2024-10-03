Перед приятными переменами – порция сырой и холодной погоды

В четверг будет облачно, днем во многих районах будет всего 7-11, местами 12 градусов тепла.

В ночь на пятницу во многих районах также ожидаются осадки.

В пятницу днем дождевые облака наконец-то покинут Литву. Сильные дожди возможны лишь местами. Ночью будет 4-9, днем 10-15 градусов тепла.