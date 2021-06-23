Глава молетских пожарных Роландас Пумпутис сказал: "Мы постараемся организовать превентивные рейды на озерах, будем напоминать жителям, что нельзя оставлять детей без присмотра, употреблять алкоголь. Будем проверять костры в лесистых местах, поскольку по случаю Ивана Купалы костры будут жечь многие. Наша служба в эти дни будет работать интенсивнее".

Длинные выходные и летнее тепло располагают к проведению досуга на природе. Департамент охраны природы предупреждает: поскольку огонь в сухое и жаркое время распространяется быстро, надо быть очень внимательными.

Не менее внимательны должны быть и водители – важно при парковке не нанести ущерб природе.

Если вы едете в водоему на автомобиле, помните о том, что нельзя подъезжать к водоему ближе чем на 25 м. "Если же водоем находится на охраняемой территории, то это расстояние в два раза больше - 50 м", – сказал специалист Каунасского отделения Департамента охраны природы Мариюс Томкус. За нарушение этого правила грозит предупреждение или штраф в размере 30–140 евро.

"Перед тем как начать рыбалку и во время рыбалки рыбаки обязаны собрать мусор в радиусе 5 м от места рыбалки и увезти его в мусорные контейнеры", – напомнил специалист Утенской инспекции живой природы Линас Сталюнас.

Если этого не сделать, рыбака ждет предупреждение или штраф в размере 10–60 евро.

В лесах на моторных транспортных средствах можно ездить только по дорогам, а парковаться только в специально отведенных для этого местах. За такого рода нарушение ждет предупреждение или штраф в размере 20–140 евро.

"Если вы оставляете машину у дороги, важно не заезжать на растительность, мхи и лишайники", – напоминает Томкус. За такого рода нарушение ждет штраф в размере 140–300 евро.

"Важно помнить, что в лесу физические лица не могут жечь костры и использовать открытый огонь (если это не оборудованное место для костра), бросать горящие спички, окурки и другие предметы, которые могут стать причиной пожара", – сказал Сталюнас. За нарушение этого правила ждет предупреждение или штраф в размере 20–50 евро. Если правила нарушило юридическое лицо, штраф составляет 50–110 евро.

За то, что отдыхающие оставляют после себя мусор, ждет штраф в размере 20-50 евро. Если и после назначения штрафа человек не уберет свой мусор, он должен будет возместить нанесенный природе ущерб.

Важно не оставлять у водоемов детей без присмотра. Не стоит купаться в незнакомых и совершенно безлюдных местах. Лучше купайтесь в том месте, где устроен пляж.

Не прыгайте в воду в незнакомых местах.

Не купайтесь сразу после принятия пищи. Нельзя купаться лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Если случилось несчастье, звоните по номеру 112.