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15 февраля в Литве открываются набольшие магазины, салоны красоты и торговые точки на улицах. На работу смогут вернуться тысячи людей. Однако лишь небольшая их часть послушалась рекомендаций властей и профилактически проверилась на коронавирус.
Po apsilankymo salone klientė neliko patenkinta.
Po apsilankymo salone klientė neliko patenkinta.
© Shutterstock

В воскресенье "Новости" канала LNK сообщили, что мобильные пункты особого наплыва проверяющихся не ощутили. Возможностью сдать анализы бесплатно воспользовались всего 4000 жителей.

Координатор горячей линии 1808 Грета Бейнаравичюте сообщила, что в субботу проверились всего 600 человек. По ее словам, больше всего людей сдали тесты в четверг - около 1800 человек и в пятницу - еще 1400.

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В интервью LRT, она сказала, что нельзя утверждать, что все эти люди - самозанятые и работники, которые начнут работать с понедельника. По словам Бейнаравичюте, они составляют только часть проверившихся. "В это количество входят и учителя, врачи, проходящие профилактические проверки, – заметила она.

Ранее сообщалось, что с 15 февраля в Литве откроются небольшие магазины и салоны красоты. Правительство Литвы предложило тем, кто возвращается на работу, бесплатно провериться на коронавирус.

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