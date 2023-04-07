Цены в этом году практически не отличаются от прошлогодних. Например, гусиное яйцо стоит 5 евро, как и в прошлом году.

На Центральном рынке в Панавежисе не только продают украшения на Пасху, зеленые веточки, луковую шелуху, печеночницы, но делятся советами, как красить яйца, что делать, чтобы слезы не текли при натирании хрена.

Покупателей, по словам торговцев, в три раза больше обычного.

"Продажи выросли. Все спешат покупать необходимое – не хотят оставлять на последний день. Покупают по возможностям. Одни берут мясо, другие – крашеные яйца, третьи – хрен", – сказала директор рынка Аста Пачекаюте.

Статис продает луковую шелуху и говорит, что это самый популярный способ покраски яиц.

"Пакетик стоит недорого - 50 центов. Яйца я всегда крашу сам, 10 крашеных яиц продаю за 5 евро. Крашу просто. Нужны разные краски, окунаю яйца в краску, заворачиваю в бумагу и варю. Для покраски использую луковую шелуху. Думаю, много покупателей будет в субботу, люди все оставляют на последний день", – сказал торговец.

Большие гусиные яйца люди обычно покупают для украшения стола.

Жители Паневежиса покупают на рынке не только яйца и хрен, но и картошку, огурцы.