Перед отъездом из Парижа – незапланированное выступление Баневич: танец без музыки

Парад чемпионов – новая традиция Парижской олимпиады. На следующий день или через несколько дней после победы олимпийских призеров приглашают еще раз сделать снимок на фоне Эйфелевой башни с полученной медалью на специальном подиуме.
Баневич приехала на площадь Трокадеро и станцевала для своих поклонников брейк.
17-летняя спортсменка сказала Delfi, что танец был незапланированным.
„Это не реклама, это вдохновение. Я думаю, людям было приятно увидеть танец, я рада, что могу вдохновить других. Все произошло натурально, атмосфера была хорошая, люди поддержали. Я подумала, что можно немного потанцевать“, – сказала девушка.
Баневич хотела выйти на сцену под песню Mobb Deep „Shook Ones, но вместо нее включили стандартную олимпийскую заставку.
„Думаю, не включили, поскольку это был рэп 90-ых“, – предположила девушка.