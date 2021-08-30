Перед новой акцией протеста ДГБ предупреждает о росте вероятности угрозы насилия

Такую оценку Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) представил администрации Вильнюсского муниципалитета, которая просила оценить возможные угрозы безопасности государства и общества, которые могут возникнуть в ходе протеста.

"В последнее время такие мероприятия в Литве привлекают не только мирных жителей, но и проповедников политического экстремизма, людей, поддерживающих кремлевский и минский режимы и людей, которые не чураются насилия", - сказано в оценке ДГБ.

В ход анализа событий 10 августа констатировали, что часть противоправных действий их участников не смогли остановить ни организаторы, ни влиятельные среди участников акции общественные деятели.

"Подобное течение событий возможно и во время других подобных акций", - сказано в оценке ДГБ.

В отчете также сказано, что во время пандемии COVID-19 в разных странах Запада интенсивно распространяют теории заговора о "введении всеобщего контроля", пропагандируют недоверие к властям и проводят протесты против ограничений в сфере частной и общественной жизни. Организаторы таких спонтанно возникающих протестов обычно не планируют воплощать свои цели с помощью незаконных методов, однако такими протестами пытаются воспользоваться невлиятельные, но агрессивные группы, призывающие к социальным беспорядкам.

Когда проходят мирные акции протеста, агрессивно настроенные и экстремистские группы часто пытаются захватить здания общественных учреждений, не выполняют законные требования полиции, организуют беспорядки.

"Подобные же тенденции наблюдаются и в Литве. Протестуют против ограничений, направленных на превенцию COVID-19, против Стамбульской конвенции, закона о партнерстве, размещении нелегальных мигрантов и др. вопросов, актуальных для литовского общества", - сказано в ответе ДГБ муниципалитету.

В этом документе содержится и секретная информация. ДГБ в марте и мае этого года уже информировал мэра Вильнюса о формировании протестных движений и риске возникновения социальных беспорядков.

ДГБ в силу своей компетентности собирает и анализирует информацию разведки о попытках антиконституционных групп использовать протестные движения для организации беспорядков. Цель ДГБ - с помощью правоохраны пресечь антиконституционную деятельность, анализировать и прогнозировать социальные процессы, представляющие угрозу для нацбезопасности Литвы.