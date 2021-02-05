Перед морозами ждет сильный ветер и небольшой снег

В субботу давление повысится. Небольшой снег пройдет лишь местами, днем осадки возможны на севере. Ветер успокоится. Ночью будет 12–17, местами до 20 градусов тепла. Днем на взморье будет -6, а в Вильнюсском и Утенском округах до 10-11 градусов.
В ночь на воскресенье на севере местами пройдут небольшие осадки, днем будет без осадков. Ожидается ясная почти безветренная погода. Ночью будет 15–20, под утро местами до 23 градусов мороза, будет 7–12 градусов мороза.
В понедельник в Литву снова придут осадки. Ночью и утром в большинстве районов будет 13-18, местами 19-20 градусов мороза. Днем потеплеет, будет 8–13 градусов мороза. Небольшой снег пройдет на юге.
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