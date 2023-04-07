Перед длинными выходными в Вильнюсе формируются заторы

Около 14 ч. серьезное ДТП произошло на ул. Тукстантмячё, недалеко от кольцевой дороги на Саванорю. Из-за этого ДТП была заблокирована одна полоса на ул. Тукстантмячё перед самым виадуком над кольцом Саванорю, поэтому снизилась пропускная способность этой дороги.
Согласно интерактивной карте муниципалитета, ДТП были зафиксированы в следующих местах:
на ул. Тукстантмячё около ул. Вандянтякё
рядом с кольцом Оланду, около Жирмунайского моста
рядом с кольцом Оланду на ул. Оланду
на ул. Рокантишкю, 185
на перекрестке П.Лукшё и Вяркю
на Гележинё Вилко около ул. А.Гоштауто.
Затор образовался на ул. Озо. Поэтому остановилось движение на ул. П.Лукшё. Еще один затор зафиксирован на ул. Жирмуну.
Заторы начинают формироваться и на основных артериях города - ул. Укмергес и Гележинё Вилко.
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