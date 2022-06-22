Перед длинными выходными синоптики дали благоприятный прогноз

Ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.
В четверг установится высокое давление, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью будет 8–13, днем 21–26 градусов тепла, только у моря будет прохладнее - 18–20 градусов.
На длинных выходных будет сухо и солнечно.
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