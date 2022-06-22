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В среду днем атмосферное давление в Литве поднимется, будет формироваться антициклон, который и обусловит погоду.
Перед длинными выходными синоптики дали благоприятный прогноз
© DELFI / Karolina Pansevič

Ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

В четверг установится высокое давление, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью будет 8–13, днем 21–26 градусов тепла, только у моря будет прохладнее - 18–20 градусов.

На длинных выходных будет сухо и солнечно.

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