Перед 13 января парламент Литвы снова поднял вопрос возмещения нанесенного во время оккупации ущерба

Представитель соцдемов Альгирдас Сисас во время правительственного часа обратился к лидерам правящих с вопросом, намерено ли правительство поднять вопрос возмещения ущерба, нанесенного Литве во время оккупации.
"Близится 13 января. В свое время ваша партия и парламент приняли закон о возмещении ущерба. Чаще всего о нем вспоминают, когда не вы бывали у власти. Намерено ли ваше правительство выступить с этим вопросом или будем молчать, пока этот вопрос не поднимет другое правительство?", – задал риторический вопрос соцдем.
"Обычно на риторические вопросы не отвечают", – пошутила премьер-министр Ингрида Шимоните.
"Но я отвечу: мы не забыли об этом вопросе. Он не будет забыт", – отметила она.
"Я хотел бы получить ответ на вопрос, будет ли правительство что-то предпринимать в этом вопросе", – переспросил Сисас.
Перед тем как передать слово министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, Шимоните высказала удивление в связи с тем, что этот вопрос всегда поднимают соцдемы, когда к власти приходят консерваторы.
По словам Ландсбергиса, принятый в 2000 г. остается в силе и его поднимают, когда появляется возможность.
"Это действующий закон и во всех форматах двухсторонних вопросов его поднимают. Только сейчас этих форматов немного в силу определенных обстоятельств", – сказал Ландсбергис.
Закон о возмещении ущерба, нанесенного во время оккупации, в Литве был принят в 2000 году. Комиссия установила, что нанесенный ущерб составляет около 20 млрд. долларов США.
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