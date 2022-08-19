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Переболевшего коронавирусом первого фактического главу независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса выписали из больницы.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

Профессор провел в больнице неделю. Его выписали 18 августа. Эту информацию BNS подтвердил его сын Витаутас В. Ландсбергис.

"Семья профессора хотела бы, чтобы под статьями о проблемах со здоровьем Ландсбергиса, воздерживались от злых и злорадных комментариев", – сказал он.


89-летний экс-глава Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы привит тремя дозами вакцины от коронавируса.

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