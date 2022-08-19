Профессор провел в больнице неделю. Его выписали 18 августа. Эту информацию BNS подтвердил его сын Витаутас В. Ландсбергис.
"Семья профессора хотела бы, чтобы под статьями о проблемах со здоровьем Ландсбергиса, воздерживались от злых и злорадных комментариев", – сказал он.
89-летний экс-глава Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы привит тремя дозами вакцины от коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист, предсказавший крах Perlas Energija: есть все условия для революции
О том, что некоторые независимые поставщики...
Глава Службы охраны госграницы: белорусские пограничники из мести повреждают ограждение
Белорусские пограничники продолжают повреждать...
Ждут перемены: планируется ужесточить порядок техосмотра, на улицах хотят проверять автомобили
Министерство охраны окружающей среды решительно...
Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене
Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с...
В июле работающие в Литве белорусы и украинцы заплатили налоги на сумму 10 млн. евро
С начала войны в Украине в Литве трудоустроились...