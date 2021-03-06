Летом пенсионеры намерены перенести загон в другое место, чтобы их красавцами могли любоваться проезжающие по дороге Шяуляй-Паланга. Помочь им в этом обещает семья сына, которая летом приедет в отпуск к родителям из Ирландии.

Именно сын 6 лет назад подарил родителям четырех ланей, чтобы у них было интересное занятие. Тем более, что места для них в усадьбе - предостаточно.

Лани особого ухода не требуют.

"Яблоки, зелень, зерно", – рассказал Игнас о любимых лакомствах ланей.

Конечно, нужно достаточно травы и сена. В этом году для ланей купили 24 больших тюка сена.

Соседи знают, что у Саударгасов есть лани, поэтому приносят яблоки, если год бывает урожайным. Саударгасы разрешают соседям с детьми приходить и любоваться грациозными ланями, дети с радостью кормят животных с рук.

Мясо ланей пожилые люди консервируют и высылают сыну в Ирландию. Ланей стреляет охотник, которого нанял сын пожилых людей. "Жалко бывает. Ведь я их ласкаю и кормлю", – рассказала Стасяле, которая сама мяса не ест.

Игнас и Стасяле воспитали 5 детей. Все их дети живут за границей. У пожилых людей уже 13 внуков и один правнук. Одна из дочерей с мужем, возможно, вернется в Литву, тогда и Саударгасам будет веселее.