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С четверга столичный муниципалитет призывает пенсионеров прививаться вакциной Pfizer-BioNTech.
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
© DELFI / Josvydas Elinskas

"На этой неделе Вильнюс получил большую партию вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, с четверга начнется вакцинация жителей старше 65 лет", – сказано в сообщении.

"Около центров вакцинации будут дежурить сотрудники службы общественного безопасности, которые будут развозить по домам пенсионеров, если им потребуется такая помощь", – сказано в нем.

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Пенсионеры могут регистрироваться с 18 ч. на сайтеvakcina.vilnius.lt и по номеру 19002.

"Один человек может зарегистрировать неограниченное количество пенсионеров, поэтому регистрировать желающих могут соседи, общины, неправительственные организации, социальные работники", – сказано в сообщении.

По данным сообщения, Pfizer-BioNTech будут прививать и тех, кто выразил желание прививаться этой конкретной вакциной. В ближайшие дни муниципалитет планирует привить 12 000-15 000 человек.

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