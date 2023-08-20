Пенсионерка из Вильнюса продала дом в столице и переехала в Висагинас: таких цен на жилье здесь уже нет

Жизнь Милды - как бесконечная дорога. Она жила не только в Литве, но и за границей. Женщина родилась в Шяуляе, но с молодых лет полюбила Висагинас – ежегодно ездила на популярный фестиваль Visagino Country.

"Я ездила на него раз 20. Танцевала так, что после двух дней ноги опухали. Мне нравился этот город, я подумала: зачем мне целый год ждать Country? Я ведь могу там жить! Я так сжилась с городом, что чувствую себя местной, кажется, будто родилась и выросла здесь", – сказала Милда.

Она продала квартиру в Шяуляе и в 1995 году переехала с дочерью в Висагинас. Там она 5 лет работала в парикмахерской гостиницы Aukštaitija, а когда дочь решила учиться в Вильнюсе, Милда уехала с ней, но пообещала себе, что на пенсии будет жить в Висагинасе.

В столице она устроилась дежурной и сторожем в суд. Мечтала о собственном доме, поэтому уехала на заработки за границу. Три года она жила в Монако, в Монте-Карло, работала няней в турецкой семье, с которой много путешествовала по миру.