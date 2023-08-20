Пенсионерка из Вильнюса продала дом в столице и переехала в Висагинас: таких цен на жилье здесь уже нет

Жизнь Милды - как бесконечная дорога. Она жила не только в Литве, но и за границей. Женщина родилась в Шяуляе, но с молодых лет полюбила Висагинас – ежегодно ездила на популярный фестиваль Visagino Country.
"Я ездила на него раз 20. Танцевала так, что после двух дней ноги опухали. Мне нравился этот город, я подумала: зачем мне целый год ждать Country? Я ведь могу там жить! Я так сжилась с городом, что чувствую себя местной, кажется, будто родилась и выросла здесь", – сказала Милда.
Она продала квартиру в Шяуляе и в 1995 году переехала с дочерью в Висагинас. Там она 5 лет работала в парикмахерской гостиницы Aukštaitija, а когда дочь решила учиться в Вильнюсе, Милда уехала с ней, но пообещала себе, что на пенсии будет жить в Висагинасе.
В столице она устроилась дежурной и сторожем в суд. Мечтала о собственном доме, поэтому уехала на заработки за границу. Три года она жила в Монако, в Монте-Карло, работала няней в турецкой семье, с которой много путешествовала по миру.
За работу ей хорошо платили, поэтому удалось собрать денег, взять ссуду и построить дом под Вильнюсом. Только здесь Милда надолго не задержалась, вышла на пенсию и решила вернуться в Висагинас.
"Как только я вышла на пенсию, пошла к директору и сказала: завтра же ухожу с работы. Он просил остаться, спрашивал, почему завтра хочу уйти. Я ответила - возвращаюсь в Висагинас, не останусь здесь ни на один день. Я ушла с работы и 4 месяца ждала, когда мне переведут пенсию. Я сказала себе, что не буду работать, буду отдыхать, наслаждаться природой Висагинаса, озерами. Но оказалось, что здесь я работаю еще больше, не получается отдохнуть", – рассказала женщина.
Она продала дом и во время пандемии купила в Висагинасе несколько квартир.
"Сначала я хотела купить трехкомнатную квартиру, но потом подумала, приедет дочка с зятем, придется стоять в очереди в туалет. Нужны отдельные квартиры. Я решила купить все квартиры в одном доме. Приедут родственники, друзья, у всех будет, где остановиться", – рассказала Милда.
Все квартиры находятся в одной 9-этажке, на ул. Ветерану: на третьем, пятом, восьмом и девятом этажах.
"Чтобы я могла ходить по дому в халате и в тапках", – объяснила свое решение женщина.
"Если бы вы увидели, какой вид открывается с 9-го этажа. Каждый вечер я любуюсь закатами. Меня спрашивают: как ты променяла Вильнюс на Висагинас? Я отвечаю – приезжайте, увидите. Приезжают, я веду их на 9-й этаж, отсюда – весь Висагинас, как на ладони. У меня есть подруги в Италии, в других странах, я шлю им фотографии и пишу, у меня все, как в Монте-Карло. Только вместо пальм – сосны, вместо моря – озеро. Море цветов, чисто – как в Монако", – радуется Милда.
Она отметила, что три года назад в городе было много дешевых однокомнатных квартир. Одни стоили 4000-5000 евро, одну из квартир Милда купила за 8000 евро.
Сейчас таких цен в Висагинасе нет. Например, по данным Aruodas.lt, оборудованная квартира на улице Ветерану стоит 31 000 евро. Самый дешевый вариант – за 12 000 евро – похожего размера есть на ул. Тайкос, но он – в аварийном состоянии.
Правда, Милда вложила в ремонт квартир немало средств, ремонт одной обошелся в 12 000 евро, другой – 19 000 евро. На все 4 ушло около 40 000 евро.
"Мне деньги не нужны", – сказала она, заметив, что на одну литовскую пенсию прожить было бы сложно.
"В Литве мало кто получает большие пенсии. Дело в том, что деньги надо инвестировать, а не держать в банке. Деньги должны работать, я не думаю, что надо все продать и положить деньги в банк, а потом думать, как дожить до пенсии. Надо инвестировать. Когда умру, квартиры перейдут дочери, не деньги, а квартиры, пусть она сама решает, что с ними делать", – объяснила свою позицию Милда.