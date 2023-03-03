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В редакцию портала Delfi обратилась пожилая женщина, которая подняла несколько проблем, связанных с системой пенсионного накопления. Она считает, что государство ее обмануло - женщина не может отказаться от дополнительного накопления, несмотря на то, что продолжает работать. Мало того, уменьшилась ее содровская пенсия.
Pensininkė
Pensininkė
© Sputnik/Scanpix

Госпожа Дануте дополнительно откладывала на пенсию с 2004 г в пенсионных фондах второй ступени.

Когда пришло время выходить на пенсию, она осталась работать дальше, но ей непонятно, почему в пенсионный фонд у нее ежемесячно забирают 55 евро.

"Я уже пенсионерка, на 12 месяцев останавливала участие в дополнительном накоплении, надеялась на какие-то изменения. Поскольку я не хочу заключать договор о выплате пенсии (я еще работаю), вынуждено продолжаю платить в пенсионный фонд. Пенсионные фонды II ступени ежемесячно забирают из моей зарплаты 53-56 евро. Если бы я подписала договор о получении пенсии, мне выплачивали бы 27-29 евро в месяц. Эти выплаты не индексируются, т.е. и через 20 лет будут такими же. За 2,5 года, с того дня как я вышла на пенсию, все подорожало. Сейчас я за 27 евро и половины того не куплю, что могла купить 2 года назад! А что смогу купить через 20 лет?", – не скрывала разочарования женщина.

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"Хуже всего, что человек, который достиг пенсионного возраста, продолжает платить взносы в частные фонды. Чтобы не платить, надо подписать договор о выплате пенсии. Если этого не сделать, ты должен продолжать кормить пенсионный фонд. Есть еще один вариант - уйти с работы", – прибавила Дануте.

Договор о дополнительном пенсионном накоплении Дануте подписала с банком SEB в 2004 г. По ее словам, тогда условия накопления были иными.

Она считает обманом и то, что не может снять всю накопленную сумму, а ведь, когда она подписала договор, такая возможность предусматривалась. "Условия были такие, если до выхода на пенсию накоплю 35 000 литов, то смогу выбирать: забрать всю сумму или получать периодические выплаты. Я подсчитала, что 35 000 литов точно не накоплю, поэтому надеялась забрать всю сумму, знала, на что ее потрачу", – рассказывала пожилая женщина.

По ее словам, забрать деньги она могла до пенсионной реформы 1 января 2020 года. Но пенсионный возраст Дануте пришелся на сентябрь 2020 г., а уже с июля того же года можно было забрать только накопления до 5000 евро. Дануте накопила больше.

"Государство в одностороннем порядке изменило "правила игры", обмануло нас, не побоюсь этого слова", – сказала женщина.

Она также отметила, что из-за дополнительного накопления уменьшилась ее содровская пенсия, правда, неясно, на сколько.

Дануте также возмущается тем, что представители пенсионных фондов говорят о максимальном росте сбережений. По мнению женщины, деньги за это время обесценились. С 2004 г. она перевела 7208 евро, а накопила - 6801 евро.

"На данный момент государство меня обмануло, у меня уменьшилась содровская пенсия, накопленные деньги по договору 2004 года я не могу забрать, а предлагаемые месячные гроши меня не устраивают, поскольку не отвечают законным ожиданиям", – заметила пожилая женщина.

Ее возмущают заявления владельцев фондов о том, что если пенсионеры заберут все деньги, то просто-напросто разбазарят их.

"Ответ один, больше думают не о людях, а о владельцах пенсионных фондов, их благосостоянии. Спасают фонды за счет пенсионеров", – считает Дануте.

Критику пожилой женщины комментировали Соцмин и банк SEB.

Представитель SEB investicijų valdymas Тадас Пецюкявичюс сказал, что конкретную ситуацию комментировать не может. Он отметил, что для того, чтобы не платить в фонды после достижения пенсионного возраста, по закону, надо заключить соглашение о ежемесячных выплатах. Иного пути на данный момент нет и зависит это не от фондов, а от закона о пенсионном накоплении. По словам специалиста, выплаты из частных фондов по закону индексируются раз в три года.

Пецюкявичюс предложил клиентам записаться на индивидуальную консультацию, чтобы больше узнать о действующем порядке.

Соцмин, говоря о выходе из частного накопления, указал, что цель накоплений - копить деньги на пенсию, поэтому была ограничена возможность вернуть всю сумму.

"Сейчас жители могут забрать всю накопленную сумму, если она не превышает 5403 евро", – отмечает министерство.

Представители "Содры" объяснили, что содровская пенсия у тех, кто откладывает деньги в частных фондах, сокращается, потому что в частные фонды переводят часть содровского налога, значит, неизбежно, отчисления в "Содру" сокращаются.

В последнее время в Литве остро стоит вопрос системы пенсионного накопления. Оппозиционная демократическая фракция "Во имя Литвы" предлагает изменить порядок и разрешить людям останавливать накопления каждые три года на неопределенный срок, а также отказаться от автоматического вовлечения в накопление каждых три года.

О возможных изменениях в начале года говорили и представители Соцмина, но пока конкретные предложения не были представлены.

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