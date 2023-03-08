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Получателям пенсий по старости, социальных пенсий и компенсаций предлагается один раз в год выплачивать периодическое пособие.
Пенсионерам предлагается выплачивать периодические пособия
© DELFI / Jonas Balčiūnas

Предусматривающий это Законопроект о периодическом пенсионном пособии зарегистрировали староста парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Аушрине Норкене и член этой фракции Риманте Шалашявичюте.

В случае принятия этого законопроекта, всем получателям пенсий социального страхования по старости, социальных пенсий по старости, социальных пенсий по инвалидности и социальных компенсаций один раз в год будет выплачиваться единовременное пособие. На такое пособие смогут претендовать пенсионеры, получающие среднюю или меньше средней пенсию социального страхования по старости.

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Размер пособия будет связан с размером общей части пенсии по старости и базовым размером социальной пенсии. Если Сейм одобрит, пенсионеры будут получать пособие, составляющее 246 евро. Получатели социальных пенсий и компенсаций – пособие в размере 184 евро.

Периодические пособия предлагается выплачивать до 20 ноября текущего года. "Эта дата выбрана по той причине, что после начала отопительного сезона и с приближением одного из главных праздников года – Рождества – расходы жителей обычно увеличиваются", - сказали авторы проекта члены Сейма Р. Шалашявичюте и А. Норкене.

По их словам, эта инициатива направлена ​​на увеличение финансовых возможностей пожилых людей и укрепление принципа солидарности.

Периодические пособия будут выплачиваться из государственного бюджета. По подсчетам инициаторов законопроекта, на его реализацию потребуется около 200 млн. евро бюджетных средств в течение первого года действия, в последующие годы потребность в средствах может измениться.

По словам Р. Шалашявичюте и А. Норкене, единовременные дополнительные ежегодные пособия, так называемые 13 или 14 пенсии, выплачиваются в Австрии, Италии, на Кипре, в Польше, Португалии, Словакии и Венгрии.

Предлагается, чтобы новый закон вступил в силу 1 июля 2023 г.

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