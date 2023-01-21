Пенсионер получил счет за электричество на 500 евро: одна ошибка привела к целому ряду проблем

“Вы можете себе представить, я бывший инженер-энергетик и еще немного разбираюсь в компьютеризации. А что делать деревенской бабуле? Все: тиу-тиу”, — говорит житель Йонавы, который недавно установил солнечную электростанцию ​​и имеет умный счетчик.

Антанас (имя изменено, известно редакции) использует учет двух временных зон, с чем и связан этот случай.

“Я получил счет на 400 евро за ноябрь, хотя каждый месяц я использую в среднем до 70 евро. Я попытался выяснить, откуда такой счет, оператор уверил меня, что, возможно, я перепутал местами показания. Возможен вариант, потому что цифры в моем черновике тоже как-то не совпали”, — говорит потребитель.

Его последующий счет составил в общей сложности 512 евро, но сам мужчина считает, что в общей сложности он должен заплатить на 300 евро меньше.

"День и ночь. Возможно, я перепутал “день” и “ночь”, когда записывал. Но когда начинаешь смотреть их счета, все равно не сходится, цифры все равно не на месте. Для меня эти деньги — 300 евро — это уже месяц жизни”, — говорит Антанас.

“Если 823 кВтч (потреблено), я должен заплатить 205-208 евро. А требуют 512 с копейками”, — добавляет он.

Однако это только часть истории. Мужчина сменил поставщика электроэнергии летом 2022 года, но после ошибки в ноябре прошлого года получил необычный счет от бывшего поставщика.

По собственной оценке читателя, возможно, роботы предыдущего поставщика получили данные о (ошибочно декларированным) потреблении и начали выставлять счета с переплатой (-276,80 евро). Мужчина связался с предыдущим поставщиком, потом ему пришлось написать запрос, и уже тогда он получил счет на “0,00 евро”. У Антанаса нет к нему претензий. Точно так же он не связывает проблему с установкой солнечной электростанции или умного счетчика.

Однако, признав ошибку, допущенную осенью, мужчина задается вопросом, насколько сложно теперь разобраться в ситуации новому поставщику. Мало того, он не очень склонен оплачивать счета, которые считает ошибочными. И доводы о том, что возможную переплату вернут, его не убеждают – ведь если сейчас это сложно объяснить, то после оплаты вряд ли появится больше ясности.

“Я веду черновик дома, знаете ли, пенсионеры считают каждую копейку. (…) Звоню еще раз, другой (консультант) ответил: “Платите обязательно”. Но если он сейчас не знает, как я верну эту переплату?”, — задается вопросом мужчина.

Независимый поставщик Enefit говорит, что ситуация была особенно запутанной и была вызвана ошибкой в ​​декларации данных.

“Наш клиент использует тариф с двумя временными зонами. В ноябре при декларировании фактических показаний потребитель задекларировал суточное потребление электроэнергии как ночное и выходное, а ночное и выходное – как дневное. Хотя ошибка может показаться небольшой, она привела к целому ряду проблем”, — сказала Мария Даргелите, руководитель центра обслуживания клиентов Enefit.

По ее словам, из-за неточности в указании показаний счетчиков дневной временной зоны было потреблено большее количество электроэнергии. Это одна из причин увеличения счета за ноябрь. Однако этот вопрос был оперативно решен, так как в декабре клиент правильно задекларировал показания, и поставщик соответствующим образом скорректировал счет.

“Сложнее обстоит дело с неточно указанным количеством потребляемой электроэнергии в ночное время и в выходные дни. Потому что по заявленным показаниям, которые, как мы теперь знаем, были неточными, количество потребляемой электроэнергии не увеличилось, а значительно уменьшилось.

В результате потребление клиента стало даже ниже, чем когда он стал клиентом Enefit. Это привело к переплате у предыдущего поставщика электроэнергии заказчика. Поскольку переплата произошла у другого поставщика, мы, к сожалению, не можем ее ни исправить, ни вернуть”, — говорит М. Даргелите.

Представитель Enefit говорит, что потребитель правильно задекларировал данные в декабре, “показатели количества потребленной электроэнергии стали реальными, но они уже отнесены к Enefit”.

“В результате такой ситуации клиенту предлагается как бы во второй раз заплатить за количество, которое уже было оплачено у другого поставщиком и, скорее всего, с другой ценой. Это еще одна причина более высоких, чем обычно, счетов за электроэнергию.

Приносим извинения клиенту за возникшие проблемы — мы уже сообщили ему о решении ситуации и обратились в ESO по поводу исправления данных”, — говорит представитель Enefit.