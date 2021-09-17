Гинтарас привез 26-летнюю Ирене из Сенегала в Литву 4 года назад. Поскольку у Литвы нет никаких дипломатических связей с Сенегалом, оформление всех документов для ее легализации стоило немалых денег.

"Когда я первый раз приехал на встречу с ней в Сенегал, я нервничал. И что? Я, старик, пережил столько эмоций. Я сбросил 10 кг, чтобы стать привлекательнее. Купил одежду, а раньше мне было все равно, в чем я хожу. Мне было страшно, я постоянно думал, как она меня воспримет. Она мне присылала снимки, мне казалось, что это фотографии 24 разных женщин.

Второй момент, было важно, как она меня воспримет. Тогда мы общались через переводчика, я нанял целую команду людей, местного философа, который работал переводчиком. Я объяснил ей, чего я хочу, мы открыто общались. Говорю, мне нужен ребенок. Конечно, у меня была такая идея, если у меня будет ребенок, может его мать будет меня любить. Ребенок-то ведь общий. У меня была небольшая надежда, я хотел молодую жену. А кто не хочет? Когда мы начали согласовывать все тонкости, произошло несчастье. На четвертый день я влюбился. И мой проект рухнул. И я уже хочу, чтобы именно она стала матерью моего ребенка. Руки стали трястись. У меня жена - красавица. Я боролся за нее, боролся тяжело, я думаю, нет другого человека, который мог бы такое сделать, что сделал я, чтобы привезти ее сюда", – сказал Гинтарас в передаче "Герои повседневности".

Сенегал он назвал крысятником.

"Сколько миллионов там живет, никто не знает. Там нищета", – рассказа Гинтарас.

Свадьба состоялась в Алитусе. Сейчас все силы Гинтараса направлены на подготовку к историческому полету – в 2023 году он собирается на стареньком самолете Belanka повторить перелет С.Дарюса и С.Гиренаса.

В самолет уже инвестирован почти миллион, но надо вложить еще немало, чтобы он был в хорошем техническом состоянии, тогда перелет будет менее рискованным.