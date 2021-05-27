В редакцию Delfi обратился пенсионер из Каунаса и рассказал свою историю.

Поскольку у него нет компьютера, он попросил семейного врача помочь ему в получении "паспорта возможностей".

"Она сказала, что может помочь, но попросила за услугу 10 евро", - рассказал пенсионер.

Однако выяснилось, что это был единичный случай, желание врача "заработать".

Представитель Каунасской поликлиники Рената Пуоджюкене заверила, что поликлиника "паспорт возможностей" не выдает.

"Человек либо сам должен скачать паспорт, либо обращаться в Центр регистра, который выдает документ, поликлиника этим не занимается", – сказала она Delfi.

Министерство экономики и инноваций указало, что люди, которые сами не могут прислать на телефон или распечатать "паспорт возможностей", должны обращаться в Центр регистра. Записываться для его получения не надо.