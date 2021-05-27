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"Паспорт возможностей" можно получить через систему в интернете, а можно и иным способом. Каунасец столкнулся с проблемами при выяснении другого способа.
Tokį Galimybių pasą galima ir atsispausdinti.
Tokį Galimybių pasą galima ir atsispausdinti.
© DELFI / Josvydas Elinskas

В редакцию Delfi обратился пенсионер из Каунаса и рассказал свою историю.

Поскольку у него нет компьютера, он попросил семейного врача помочь ему в получении "паспорта возможностей".

"Она сказала, что может помочь, но попросила за услугу 10 евро", - рассказал пенсионер.

Однако выяснилось, что это был единичный случай, желание врача "заработать".

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Представитель Каунасской поликлиники Рената Пуоджюкене заверила, что поликлиника "паспорт возможностей" не выдает.

"Человек либо сам должен скачать паспорт, либо обращаться в Центр регистра, который выдает документ, поликлиника этим не занимается", – сказала она Delfi.

Министерство экономики и инноваций указало, что люди, которые сами не могут прислать на телефон или распечатать "паспорт возможностей", должны обращаться в Центр регистра. Записываться для его получения не надо.

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