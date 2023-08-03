Педагогика - самая популярная: вузы и колледжи Литвы примут свыше 21 000 выпускников

По данным Министерства образования, науки и спорта (МОНС), в этом году рекордное количество абитуриентов выбрало педагогическое образование – количество приглашенных первокурсников было на 39 проц. больше, чем год назад, а с 2020 г. прирост составил целых 67 проц.
"Произошел фундаментальный прорыв в таких областях как педагогика и инженерия, и, кроме того, продолжает расти количество поступающих на ИТ – все эти специалисты очень нужны", – сказал министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, подводя итоги отбора в высшие учебные заведения за текущий год.
В колледжах в первую семерку попали две образовательные программы: дошкольное и предшкольное образование и педагогика детства. Отмечается, что в этом году вдвое увеличилось количество тех, кто выбрал образовательную программу по предмету специальной педагогики и логопедии, хотя уже в прошлом году она пользовалась большой популярностью – количество желающих выросло на треть по сравнению с предыдущими годами.
Всего почти 1,5 тыс. абитуриентов получили приглашения стать учителями. По сравнению с предыдущим годом количество желающих получить приоритетное педагогическое образование в этом году увеличилось на 44 проц.
Министр также подчеркнул, что в этом году значительно выросло количество абитуриентов, желающих получить инженерную специальность. "Значительно выросла привлекательность инженерных специальностей— количество приглашенных на 234 больше, чем в прошлом году, или на 9 проц. (...) В прошлом году прием на ИТ вырос примерно на 13 проц., в этом году еще на 1,3 проц. Всего на бюджетные места было приглашено почти на полтысячи студентов больше, чем в прошлом году – больше как в университетах (на 5 проц.), так и в колледжах (на 2 проц.)", – сказал Г. Якштас.
7-10 августа объявляется дополнительный отбор на оставшиеся вакантные места, этой возможностью смогут воспользоваться те, кто в среду не получил приглашение на желаемую специальность или еще не определился с выбором.