Педагогика - самая популярная: вузы и колледжи Литвы примут свыше 21 000 выпускников

Министр также подчеркнул, что в этом году значительно выросло количество абитуриентов, желающих получить инженерную специальность. "Значительно выросла привлекательность инженерных специальностей— количество приглашенных на 234 больше, чем в прошлом году, или на 9 проц. (...) В прошлом году прием на ИТ вырос примерно на 13 проц., в этом году еще на 1,3 проц. Всего на бюджетные места было приглашено почти на полтысячи студентов больше, чем в прошлом году – больше как в университетах (на 5 проц.), так и в колледжах (на 2 проц.)", – сказал Г. Якштас.