Печальный прогноз: пенсии будущих пенсионеров в Литве составят всего треть зарплаты

Сейчас средняя пенсия в Литве составляет 482 евро, со следующего года она увеличится на 65 евро.

"Если человек получал 500 евро "на руки", то средняя пенсия составляет 68%, а если зарплата была 3000 евро, то это составляет всего 39,1%", – сказала LNK государственный контролер Эйвида Шламе.

Это значит, что люди с большими зарплатами на пенсии получают меньший процент своей бывшей зарплаты, по сравнению с людьми, доходы у которых были небольшими. Это не мотивирует жителей платить больше налогов. Эксперты призывают увеличивать индивидуальную часть пенсии.

"Общая часть пенсии составляет в структуре составляет 63%. Эта часть пенсии не зависит от личных взносов. А индивидуальная часть, зависящая от взносов, составляет всего 37% пенсии", – сказала Шламе.

Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис сказал, что размер индивидуальной пенсии может стать побуждением для уплаты больше налогов социального страхования.

"Если я плачу больше, я больше получу. Если я плачу в два раза больше, то получу если не в два раза, то почти в два раза больше", – заметил он.

Соцмин уверяет, что будет добиваться того, чтобы общая и индивидуальная части пенсии были равны.

"Мы планируем, что в следующем году это соотношение будет 56 и 44. Это значит, что мы скорее достигнем цели 50/50, о которой говорит Госконтроль, раньше, чем в 2030 году", – сказал вице-министр социальной защиты и труда Мартинас Шюркус.

Центробанк отмечает, что о достойной старости жители Литвы начинают думать уже в предпенсионном возрасте. Да и необходимость дополнительного накопления им не всегда кажется понятной.