"21 апреля, в 18.20 ч., я шла через дорогу на перекрестке ул. Калварию, Карейвю и Озо, горел зеленый свет. Вдруг я почувствовала сильный удар в спину, через мгновенье я уже лежала на дороге. Меня сбила водитель самоката. Больше всего меня потрясло равнодушие очевидцев, никто не остановился, не помог встать. Я сама встала и увидела перед собой молодую девушку. Ни "извините", ни "нужна ли вам помощь" я от нее не услышала – она просто странно посмотрела на меня, встала на самокат и поехала дальше.

Я решила не обращаться в полицию, поскольку отделалась только испугом и грязными коленками. Но все было бы печальнее, если бы я ударилась головой об асфальт. Возникает вопрос – сколько еще людей должно пострадать, чтобы ограничили действия водителей самокатов?! Может, пора пешеходам ходить в шлемах и со всеми защитами от травм? Почему им разрешено ездить везде, на самокатах ездит, кто хочет, даже те, кто не знает ПДД? Ездят и безответственные несовершеннолетние. Я надеюсь, что порядок введут, и пешеходам не придется бояться выходить из дома. Я считаю - электросамокатам не место на городских улицах, особенно там, где есть пешеходы", - писала возмущенная читательница, не пожелавшая назвать свое имя.