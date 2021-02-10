aA
В январе этого года в Литве скончались почти 5000 жителей – на 1500 человек, или на 41% больше, чем в первом месяце прошлого года, сообщает Департамент статистики.
Печальная статистика: в январе 2021 года скончалось на 1500 человек больше, чем в январе прошлого года
© Vidmantas Balkūnas

В общей сложности в январе в Литве скончался 4981 человек, а в январе 2020 г. – 3530 человек. Кроме того, в январе этого года родилось меньше младенцев: 1678 ( в январе 2020 г. – 1923).

И эмигрантов и иммигрантов в январе этого года было меньше, чем в прошлом январе: приехали 2805 человек, 1613 из них – граждане Литвы, а уехали – 2522, большинство из них (1321) - также граждане Литвы.

Статьи по теме:
Официально: карантин и ограничения на передвижение в Литве продлили до марта  (40)
Статистика: в прошлом году в Литве умерло на 13% людей больше, чем в 2019-ом  (29)

В Литву приехало на 283 человека больше, чем уехало. В январе прошлого года приехали 3813, а уехали – 2848 человек.

Количество жителей Литвы за месяц сократилось на 3000 человек: в начале января было 2 795 175, а в начале февраля уже – 2 792 155 жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Два сценария для Литвы на 2021 год: волна эмиграции и рост безработицы до 20% (158)

Директор Литовского центра социальных исследований...

Демограф: смертность в Литве значительно отличается от данных на Западе, и это плохой знак (153)

В последние месяцы в Литве сильно выросла смертность...

TOP новостей

После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами (4)

Правительство Литвы в среду приняло решение с 15...

Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (33)

Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...

Официально: с понедельника в Литве откроются некоторые магазины и салоны красоты (3)

Магазины промтоваров площадью до 300 кв. м, массажные...

Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов (6)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

От виктимблейминга до заговора извне. Как в Беларуси реагируют на протесты в России и в чем сходство и разница реакций властей? (24)

В Беларуси и России разные поводы для протестов, но...