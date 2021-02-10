Печальная статистика: в январе 2021 года скончалось на 1500 человек больше, чем в январе прошлого года

В общей сложности в январе в Литве скончался 4981 человек, а в январе 2020 г. – 3530 человек. Кроме того, в январе этого года родилось меньше младенцев: 1678 ( в январе 2020 г. – 1923).

И эмигрантов и иммигрантов в январе этого года было меньше, чем в прошлом январе: приехали 2805 человек, 1613 из них – граждане Литвы, а уехали – 2522, большинство из них (1321) - также граждане Литвы.

В Литву приехало на 283 человека больше, чем уехало. В январе прошлого года приехали 3813, а уехали – 2848 человек.

Количество жителей Литвы за месяц сократилось на 3000 человек: в начале января было 2 795 175, а в начале февраля уже – 2 792 155 жителей.