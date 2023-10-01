Печальная новость: скончался перспективный молодой литовский футболист

Юноша играл в сборной 16-летних, представлял молодежный клуб "Жальгирис". Пукинскасу 11 июля исполнилось 16 лет. На прошлой неделе он попал в ДТП, к сожалению, спасти ему жизнь врачам не удалось.

"Трагическая утрата – в пятницу вечером мы лишились перспективного футболиста, игрока молодежной сборной Эдвинаса Пукинскаса. Он попал в ДТП на прошлой неделе, впал в кому и вчера скончался.

ЛФФ выражает соболезнования семье погибшего Пукинскаса и его близки в этот трудный час. Эдвинас, мы будем помним о тебе", – писал ЛФФ в субботу.

Своим комментарием поделился и клуб "Жальгиретис".