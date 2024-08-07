Пчеловоды обнаружили на прилавках Lidl фальсифицированный мед: жителей призывают вернуть его в магазин

Литовский союз пчеловодов получил письмо Эстонской ассоциации пчеловодов-профессионалов, в котором сообщалось, что в немецкой лаборатории QSI проверили продававшийся в магазинах Lidl мед Mazurskie miody. В его составе обнаружили нехарактерный для натурального меда сахар, товар был изъят из продажи. 18 апреля 2024 г. ЛСП обратился в Государственную продовольственно-ветеринарную службу с просьбой проверить этот товар в Литве.
„25 июля ГПВС информировала, что провела внеплановую проверку в Lidl Lietuva и взяла образцы меда компании Mazurskie miody Bogdan Piasedki - Mazurskie miody. Образец выслали в немецкую лабораторию.
В образце обнаружили нехарактерные для натурального меда сахара. Значит, он не отвечает регламенту“, – информирует ЛСП.
Каунасское отделение ГПВС составило решение „о запрете поставок продукта на рынок“, Lidl обязали изъять товар из продажи.
Lidl Lietuva подтвердила эту информацию и заверила, что товар уже изъят из продажи. Сообщается, что этот товар не представляет опасности для здоровья.
„Несмотря на это, мы создаем возможность вернуть деньги за этот товар – для этого надо заполнить форму на странице Lidl Lietuva или по номеру 8 800 10011“, - сообщает компания.