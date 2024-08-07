Пчеловоды обнаружили на прилавках Lidl фальсифицированный мед: жителей призывают вернуть его в магазин

Литовский союз пчеловодов получил письмо Эстонской ассоциации пчеловодов-профессионалов, в котором сообщалось, что в немецкой лаборатории QSI проверили продававшийся в магазинах Lidl мед Mazurskie miody. В его составе обнаружили нехарактерный для натурального меда сахар, товар был изъят из продажи. 18 апреля 2024 г. ЛСП обратился в Государственную продовольственно-ветеринарную службу с просьбой проверить этот товар в Литве.