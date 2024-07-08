Пчеловод снял на видео вора: подъедал остатки меда, стоя на задних лапах

Робертас рассказал, что после того, как собирают мед, соты вешают в тени для сушки. Остатки меда оттуда уносят пчелы.
„Я проходил мимо, издали показалось, что появилась кротовая горка, а потом смотрю – еж ест мед“, – сказал он.
По словам пчеловода, в усадьбе живет немало ежей, есть и семья с детенышами.
Натуралисты говорят, что ежи – очень полезные животные, поскольку питаются насекомыми-вредителями. Однако брать этих животных в руки не рекомендуется, поскольку они могут быть переносчиками разных заболеваний, еже также могут кусаться.
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