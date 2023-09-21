Павилёнене об одиночестве, запланированной поездке и приближающемся 80-летии: иногда такие праздники напоминают похороны

"Когда я осталась одна, я переоценила некоторые установки, которыми жила. Например, если мне сейчас пришлось бы преподавать теорию феминизма, я начала бы с того, что надо взращивать сильные личности. Неважно, о ком идет речь – о мужчине или о женщине. Важно, что у человека есть такие внутренние силы и внутреннее богатство, что он не будет чувствовать себя одиноким, бессильным, слабым. Чтобы не надо было объединяться в коллективы и искать каких-то помощников, менторов, которые тебе помогут пережить одиночество. Для меня одиночество - это сила. Сейчас - самое красивое время моей жизни", – сказала Павилёнене.