2024.09.20 16:26

Пассажиры вильнюсского общественного транспорта чувствуют себя как в бане

 
ru.DELFI.lt
Stotelė Kaune
Stotelė Kaune
ФОТО: Kauno savivaldybės nuotr.

Похоже, что попытка пересадить вильнюсцев в общественный транспорт не удалась. Пассажиры все чаще жалуются на дискомфорт – в автобусах нечем дышать, их пассажиры выходят потные и раскрасневшиеся от жары. Пассажиры заметили, что в автобусах некоторых маршрутов не работают кондиционеры, пишет портал madeinvilnius.lt

„Иногда в автобусах кондиционеры выходят из строя, тогда поломку чинят только после того как они вернутся в парк, т.е. в конце рабочего дня, поэтому часть дня люди испытывают дискомфорт. Если контролеры регистрируют нарушения температурного режима, то сразу же информируют компанию, чтобы поломку устранили как можно скорее“, – сказала Эгле Глебуте, представитель JUDU.

Муниципальное предприятие „Услуги сообщения“ подтвердило, что часть автобусов и троллейбусов старые, поэтому в них нет кондиционеров или они недостаточно эффективные.

А что делать пассажирам, которым нужно добраться до цели, а в автобусе жарко, как в бане? Компания предлагает пользоваться естественными способами вентиляции. Пассажирам рекомендуют открывать окна и люки.

„Ответственные работники компании постоянно напоминают водителям, что важно обеспечить вентиляцию в транспорте“, – сказала Глебуте.

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