Пассажиры вильнюсского общественного транспорта чувствуют себя как в бане

„Иногда в автобусах кондиционеры выходят из строя, тогда поломку чинят только после того как они вернутся в парк, т.е. в конце рабочего дня, поэтому часть дня люди испытывают дискомфорт. Если контролеры регистрируют нарушения температурного режима, то сразу же информируют компанию, чтобы поломку устранили как можно скорее“, – сказала Эгле Глебуте, представитель JUDU.