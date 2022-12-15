Пассажиры поезда Вильнюс-Краков рассказали о своих проблемах и страхах

Первый поезд из Вильнюса в Польшу выехал 11 декабря. Среди пассажиров были не только люди, жаждущие развлечений и путешествий, но и студенты, пациенты больниц и санаториев, а также литовцы и поляки, которые живут на две страны. Пассажиры были готовы на все, лишь бы доехать до цели. Их не пугала и длительность поездки и отсутствие буфета на польской территории.

"Мы все выдержим, главное, чтобы остался этот маршрут, мы ждали его, бросились покупать билеты на первый же поезд", – сказала госпожа Галина, полька из Вильнюса, которая часто навещает свою больную тетю в Варшаве.

Во время поездки журналист общался с пассажирами, интересовался целью поездки, их настроением.

В Вильнюсе в поезд село немало пассажиров, которые ехали только до Каунаса, поэтому они удивлялись тому, что поезд идет в Польшу.

"Тогда где купе? Где кровати? Почему такой простой вагон? Даже в Клайпеду идет поезд получше", – удивлялся живущий в Вильнюсе каунасец Гедиминас.

Но были в поезде и те пассажиры, которые очень ждали этого маршрута и специально купили билеты на него, чтобы отправиться в Польшу.

К примеру, Альгис и Диана, которые сели в поезд в Каунасе. Они ехали в Варшаву к сестре Дианы.

"Мы посчитали, что на поезде ехать дешевле, чем на машине. Ехать, конечно, долго, но сейчас, когда все так подорожало – хочется сэкономить, потерпим 8 часов", – сказала Диана.

Были и другие попутчики, которые сказали, что отправиться в поездку они решили из-за "низкой стоимости" билетов (билет из Вильнюса до Варшавы стоит 25 евро, до Кракова - 30 евро, из Каунаса до Варшавы - 20, до Кракова – 25 евро).

Вильнюцец Артурас, узнав про новый поезд, сразу связался со своими друзьями в Варшаве.

"Я слышал, что у них много проблем с железнодорожным сообщением, что поезда постоянно опаздывают. Мне сказали, что без опозданий не обойдется. На 20-30 минут точно будет опоздание. Так и было", – вздыхал пассажир.

Напомним, что поезд в Краков пришел с опозданием на час.

Об опозданиях предупреждали и Ренату из Таураге, которая сейчас живет с мужем в Польше. Она была рада новому рейсу, он ей кажется удобнее авиасообщения. Рената с мужем живет под Краковом. Раньше она летала к родителям в Литву на самолете - сначала в Варшаву, а оттуда в Вильнюс, а из Вильнюса на автобусе ехала в Таураге. Это занимало не меньше 12 часов. Сейчас переезд займет меньше времени (из Таураге она приехала в Мариямполе, где села на поезд). Кроме того, такая поездка в 10 раз дешевле, чем на самолетах. Рената рассказала, что поляки любят ездить на поездах.

"Поезд быстрее и безопаснее", – сказала Рената, но заметила, что в Польше поезда ходят с опозданиями.

Ренату огорчила весть, что в польском поезде нет ни еды, ни напитков.

"Этого очень не хватает, я думала, что будут что-то продавать, но проводник сказал, что ничего нет. Хорошо, что я взяла из дома грушу и яблоко", – сказала женщина.

"Больше всего боюсь, что изменится цена, что ее поднимут", – прибавила она.

Невероятно низкая цена на билет порадовала и научного работника Видмантаса из каунасского университета им. Витаутаса Великого. Он ехал из Мариямполе в Белосток за 13 евро.

"Не скрою, что для меня как сувалькийца это актуально, такая поезда дешевле машины или автобуса", – сказал Видмантас, который ехал на стажировку в университет Белостока.

Он также заметил, что зимой на поездах ездить безопаснее, чем на машине или автобусе.

Один пассажир, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что едет к врачам. По его словам, врачи в Польше лучше, поэтому он всегда ездит лечиться у польских врачей.

"Там больше специалистов – больше конкуренции, значит цены у частников ниже. За услуги дерматолога я плачу на 20% меньше, чем в Литве. У меня серьезные проблемы с кожей. Я нуждаюсь в постоянном лечении", – сказал мужчина.

Анна и Яков – поляки, которые сели в поезд в Тракишках – они ехали в Варшаву, но потом планируют отправиться в Вильнюс и в Тракай.

"Наконец-то появился такой рейс. Поезда дешевле и экологичнее. Мы за устойчивость, выбираем то, что наносит наименьший вред природе, ездим на поездах", – сказала пара.

Яков сказал, что его друзья поляки живут в Литве. От них он слышал, что в Литве немало националистов.

"Меня предупреждали быть осторожнее с литовцами, не все у вас любят поляков. Пока у меня не было никаких проблем, но страшно, как бы не возник конфликт в поезде, отсюда не убежишь", – сказал поляк. На чем основаны эти опасения, он объяснить толком не смог.

"Даже наше телевидение показывало репортаж, что у вас не любят поляков. Я надеюсь, это изменилось?" – спрашивал у журналиста мужчина. Журналист заверил, что поляки могут чувствовать себя в Литве в безопасности.

Украинцы Владимир и Катерина ехали из Белостока в Варшаву. Их удивило, что поезд идет так медленно.

"Странно, что он так часто останавливается и надолго. Думаю, компании надо подумать об "экспрессе" на этом маршруте", – сказал Владимир.