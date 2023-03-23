Монтируют новое оборудование по ночам. Также ведется интенсивная работа по программированию и внедрению новой системы.
"Летом полным ходом будет действовать новая система э-билета. Вместе с ней обновится и платформа JUDU – две платформы объединят в одну, которая даст клиентам возможность получить более удобную систему общественного транспорта, приобретение и управление билетами через новую платформу", – сказала представитель JUDU Неринга Жукаускайте.
Нынешнее оборудование и система технологически устарели, поэтому часто фиксировались поломки и сбои.
После внедрения новой системы процесс покупки билетов не изменится, цены также останутся прежними. Все билеты, которыми пользуются пассажиры, автоматически переведут в новую систему.
Но будет одно существенное изменение: и вильнюсцы и гости столицы должны будут не только активировать билет один раз (если речь идет о месячном проездном), но и всякий раз прикладывать к аппарату, когда заходишь в транспорт. Если билет или Карта вильнюсца / карта JUDU не будут активированы, система одновременно не только отметит, но и активирует его.
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