Пассажиров общественного транспорта столицы радуют низкие цены, но огорчает качество услуги

"Я привык ездить на автомобиле, езжу на нем каждый день. Езжу на лекции, потом домой, заезжаю в магазин. Благодаря поездке на авто легче планировать время, я не сталкиваюсь с опозданием троллейбусов, мне не приходится ездить в переполненном транспорте", – сказал Каюс, который и не думает менять привычки.

Его позицию разделяют не все молодые люди в Литве.

Студентка Эвелина сказала: "Я начала пользоваться общественным транспортом, когда переехала в столицу. Раньше я жила в небольшом городке, там ходила пешком, поэтому автомобиль брала у другого члена семьи, если надо было поехать куда-то далеко. Сейчас я езжу на лекции на общественном транспорте. Мне удобно, не надо думать о парковке, о плате за нее и т.д.", – сказала девушка.

"Я пользуюсь общественным транспортом каждый день, поэтому немало экономлю на поездках. Я покупаю студенческий проездной. За его цену горючее на месяц не купишь", – заметила Эвелина. По ее слова, большинство ее знакомых студентов пользуется общественным транспортом.