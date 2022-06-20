Пассажирам общественного транспорта придется подстраиваться под новое расписание

Столичная муниципальная компания "Услуги сообщения" информирует, что из-за нехватки водителей меняется расписание некоторых автобусов и троллейбусов.

Маршруты, на которых меняется расписание:

Скорые автобусы: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G

Автобусы: 5, 10, 12, 13, 21, 30, 33, 38, 40, 46, 49, 53, 54, 59, 73, 75 89

Троллейбусы: 3, 7, 9, 16, 19

Обновленное расписание рекомендуют смотреть на сайтах Judu.lt, Stops.lt или в приложении m.Ticket.

"По данным "Вильнюсского общественного транспорта", в компании есть 235,75 водителей автобусов и троллейбусов, сейчас не хватает 50 водителей.

"Если бы нашли этих водителей, то мы смогли бы обеспечить стабильные перевозки на всех маршрутах, не пришлось бы вызывать на работу находящихся на отдыхе. Перемены будут действовать в летний период, с 24 июня", - указали представители компании.

Утверждается, что водителей не хватает, поскольку началось время отпусков.

"Часть водителей сейчас в отпуске, поэтому приходится корректировать расписание. Напоминаем также, что с 24 июня расписание меняется на летнее, поскольку завершается учебный год, в городе станет меньше учеников и студентов", – информируют представители компании.

Они отмечают, что водителей не хватает везде. Много водителей вышло на пенсию, другие нашли более высоко оплачиваемую работу.

На странице ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт" в фейсбуке размещено объявление о свободных вакансиях для водителей. Указано, что предлагают зарплату в размере 1550-1850 евро ("на бумаге"). Работа по графику - 4 дня рабочие, два - выходные. Также сообщается, что зарплату пересматривают через 3 месяца, а потом через год.

Компания платит своим работникам премию в размере 150 евро за нового водителя, который проработает не меньше 6 месяцев. Ищут водителей и по другим каналам - через староства, порталы, социальные сети.

Водителей не хватает и в компаниях, осуществляющих переезды между городами и на дальние расстояния.

Глава компании Toks Арунас Индрашюс сказал, что выросла потребность в заказных поездках, поэтому водителей не хватает.

"Очень хороших водителей всегда не хватает. Работа водителя не ограничивается только вождением, он работает с пассажирами. Мы чувствуем, что таких водителей не хватает, появилось много работы, мы не ожидали, что летом будет такой большой потребность в заказных рейсах, от многих заказов приходится отказываться", – сказал он.

Однако эта нехватка водителей не сказалась на обычных маршрутных рейсах между городами. Правда, водителей не хватает для расширения сети.

"Пока мы восстановили не все маршруты, например, не открыли рейсы в Таллин. Конечно, уже не ездим в Украину, в Киев, закрыт Калининград", – сказал Индрашюс.

По его словам, сейчас компания могла бы принять 20 водителей. Кандидатов ищут по всем каналам.

Индрашюс заметил, что водителей не хватает не только в Литве, но и в Польше, Латвии, Эстонии. Количество водителей сокращается из-за серьезных болезней, а молодежь не хочет работать водителями.