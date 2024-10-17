Пассажир уверяет, что попал в Вильнюсе в абсурдную ситуацию: меня обыскивали, как преступника

По словам мужчины, он приехал в аэропорт за два часа, сдал багаж и пошел на проверку. в три разных ящика он положил свои вещи: компьютер и другую технику, личные вещи и косметику с жидкостями.

Но, видимо, что-то в этом мире случилось, перевернулось с ног на голову, и появилось впечатление, что молодая хрупкая на вид девушка, сидящая у экрана рентгена, может превратить любого путешественника в самого отъявленного преступника – террориста!“ – писал Гарри.

Вильнюсский аэропорт – колыбель литовских путешественников и приезжих со всего света. Каждый день через двери проходят десятки тысяч путешественников (...). Это одна из основных наших визитных карточек!

„Конечно, я мог бы посмотреть на это приключение сквозь пальцы, но один человек своими действиями явно хотел, чтобы эта история была предана огласке.

„Но как обычно на этот раз не получилось – даме, которая пыталась доказать свою особую компетентность, что-то не понравилось среди бутылочек и кремов в косметичке. Ей не понравилось, что не все они были в пакетах. Хорошо, она права, я достал бутылочки и положил в пакеты, прохожу проверку заново.

Но и на этот раз что-то не так с кремами, меня возвращают на повторную проверку. Все это время мои ценные вещи в первых ящиках остаются без присмотра.

Я стараюсь не ввязываться в дискуссию и не конфликтовать, тем более вижу, что она не настроена на уважительное и конструктивное общение, поэтому просто занимаю очередь снова у другого конвейера. И прохожу проверку без каких-то проблем!