Пассажир уверяет, что попал в Вильнюсе в абсурдную ситуацию: меня обыскивали, как преступника

Гарри поделился своей историей в социальной сети.
„Конечно, я мог бы посмотреть на это приключение сквозь пальцы, но один человек своими действиями явно хотел, чтобы эта история была предана огласке.
Вильнюсский аэропорт – колыбель литовских путешественников и приезжих со всего света. Каждый день через двери проходят десятки тысяч путешественников (...). Это одна из основных наших визитных карточек!
Но, видимо, что-то в этом мире случилось, перевернулось с ног на голову, и появилось впечатление, что молодая хрупкая на вид девушка, сидящая у экрана рентгена, может превратить любого путешественника в самого отъявленного преступника – террориста!“ – писал Гарри.
По словам мужчины, он приехал в аэропорт за два часа, сдал багаж и пошел на проверку. в три разных ящика он положил свои вещи: компьютер и другую технику, личные вещи и косметику с жидкостями.
„Но как обычно на этот раз не получилось – даме, которая пыталась доказать свою особую компетентность, что-то не понравилось среди бутылочек и кремов в косметичке. Ей не понравилось, что не все они были в пакетах. Хорошо, она права, я достал бутылочки и положил в пакеты, прохожу проверку заново.
Но и на этот раз что-то не так с кремами, меня возвращают на повторную проверку. Все это время мои ценные вещи в первых ящиках остаются без присмотра.
Я стараюсь не ввязываться в дискуссию и не конфликтовать, тем более вижу, что она не настроена на уважительное и конструктивное общение, поэтому просто занимаю очередь снова у другого конвейера. И прохожу проверку без каких-то проблем!
Но... Ведь мне надо вернуться за моими вещами у первого конвейера... Тут у дамы взыграли амбиции, и начинается настоящий цирк! Она заметила, что я прошел проверку и вместо того, чтобы спокойно продолжать работу, она распорядилась, чтобы ее помощник обыскал мои вещи. Видимо у обоих включилось чувство собственной важности?!“ – писал Гарри.
По его словам, тут его терпение лопнуло – он попросил вызвать начальника.
„Через несколько минут появился начальник, увидел меня и интеллигентно попросил осмотреть мои вещи вместе. Мы осмотрели и видим - только полупустой тюбик зубной пасты не вмещается в пакет – но ведь это опасная жидкость – Гарри, ты должен это выбросить! Я это сделал. (Не абсурд ли? Абсурд!). Больше ничего не нашли – все бутылочки были до 100 мл, все в пакетах – возвращаюсь к месту проверки, но к другому конвейеру.
На этот - 4 раз - все серьезно, с ощупыванием и обыскиванием!
Ничего не найдено, можно идти! Возвращаюсь к первой недовольной жизнью даме и вижу – пропали два первых ящика с вещами! Дама пошла на принцип, явно уже превысила свои полномочия!
Я стал выяснять, где вещи и узнал, что по велению дамы все эти вещи выброшены куда-то в зону, находящуюся до проверки. Итак, господа, меня ждет пятая проверка!“ – рассказал он.
К тому моменту сменились работники, поэтому он прошел проверку без каких-то проблем.
„Я стал складывать вещи и вижу - нет компьютера! Осмотрелся - нет нигде. А его оказывается бросили около другого конвейера, найти его удалось благодаря другому пассажиру.
Вся эта ситуация абсурдна, но реальна! Хочу искренне поблагодарить Вильнюсский аэропорт за такие цирки с 5-ю проверками, такого со мной не было ни в одной стране!
Спасибо за активное унижение! Ведь люди, которые стояли в одной очереди, не знали всю историю и не были на стороне человека, которого трясли как преступника. Спасибо за испорченное с утра настроение!“ – писал Гарри.
Представитель Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что сожалеет в связи с этой ситуацией.
„Мы начали проверку. Уже просмотрены видеозаписи, на которых запечатлена эта ситуация. На видео видно, что пассажир много времени провел на проверке, поскольку плохо к ней подготовился (это не отрицал и он сам): жидкости не были упакованы в прозрачный пакет, часть их была в кармане одежды, отдельные пакеты проносили через разные посты проверки, была попытка пронести вещи через арку, а не пропустить их через рентген.
Поэтому пассажира попросили заново сложить емкости с жидкостями, как этого требуют правила. Также, когда пассажир прошел через арку, сработали сигнальные огни, его пришлось обыскать. Это нетипичная ситуация, поэтому продолжается расследование. Оценивают не только процедуры, но и соблюдение стандарта обслуживания клиентов“, – сказал Зеленюс.
Он отметил, что качественное обслуживание пассажиров - это приоритет Литовских аэропортов.
Зеленюс сказал, что для того, чтобы проверка проходила быстро и без проблем, пассажиры должны к этому подготовиться заранее.
„Жидкости должны быть в емкостях до 100 мл и помещаться в одном литровом пакете. Этот пакет перед проверкой надо доставать. Также из ручной клади надо доставать электроприборы. Их можно не доставать только в Каунасе, где есть другая аппаратура. Важно также не перевозить запрещенные предметы“, – заметил он.