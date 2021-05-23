Пассажир рейса Афины-Вильнюс: было ясно, что задержание срежиссировано

Житель Вильнюса отметил, что при развороте самолета у литовской границы пассажиров лишь информировали о посадке в Минске, а в аэропорту самолет уже ждали несколько пожарных автомобилей, около пятидесяти должностных лиц, служебные собаки.
"Мы видели задержание, он (Протасевич) стоял рядом, (должностные лица) имитировали, что собаки что-то нашли в его сумке. Была всеобщая проверка, всех высадили, я сложил свой багаж, собаки подходили, проверяли багаж каждого из пассажиров, и конечно они "нашли" что-то в багаже одного человека, неясно что, может какие-то грязные носки. Затем завели за автобус, мужчину увезли в автобусе вместе с омоновцем или полицейским", – рассказал мужчина журналистам в Вильнюсе.
"Когда приземлились, подъехали три пожарных машины, пятьдесят человек, омоновцы, неясно, какие службы, в принципе было ясно, что было режиссировано", – сказал Мантас.
Он рассказал, что Протасевич пытался передать свой компьютер, телефон, но совершил ошибку, доверив вещи подруге, летевшей вместе.
"Реально мы видели, что он встал в самолете, передал вещи подруге, которая там была, возможно, совершил ошибку, следовало передать кому-то из пассажиров, мне, или другим пассажирам, а он передал подруге, которую также, скорее всего, арестовали, поскольку после этого мы ее не видели", – рассказал мужчина.
По его словам, перед разворотом самолета было сказано лишь, что самолет приземлится в Минске.
"По движению самолета все поняли, что либо какая-то неисправность на борту, но пилот нас не информировал, либо что-то механически повредилось и по техническим причинам мы должны приземлиться в Минске, все", – рассказал житель столицы.
Мужчина сказал, что истребителя не было видно, "возможно он был выше, но по движениям пилота, речи, было понятно волнение", – сказал он.
Другой мужчина, летевший самолетом, сказал, что очень устал.
"Мы там пробыли восемь часов, мы не получали никакой информации о том, что произошло, только то, что могли найти в интернете", – рассказал мужчина на английском и потом на русском языках.
"Инцидент был спокойным, мы лишь видели, что что-то происходит, но все происходило очень спокойно, без насилия, он (Протасевич) не сопротивлялся", – сказал он.
На вопрос о том, как с пассажирами обращались в Минском аэропорту, он коротко ответил: "по-советски".
В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.
Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе. При проверке самолета эта информация не подтвердилась.
Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич.
Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста.
В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, подтвердили BNS в прокуратуре.
На борту самолета находились граждане Литвы, других стран ЕС, Беларуси и других государств.
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