"Паспорт возможностей" уже можно распечатать и в аптеках

Представители некоторых сетей аптек сказали, что эта услуга будет предоставляться со 2 сентября, поскольку Центр реестра наконец-то успешно внедрил специальную систему, ее уже протестировали.

"Бизнес с 13 сентября будет обслуживать клиентов только с "паспортом возможностей", поэтому мы рады, что за две недели до этого удалось согласовать вопрос и внедрить системы, которые позволят с четверга распечатывать жителям "паспорта возможностей" во всех аптеках сети BENU. Жителям лишь надо прийти в ближайшую аптеку, назвать имя и фамилию, персональный код. Мы распечатываем бумажный вариант "паспорта возможностей". Услугу будем предоставлять быстро и бесплатно, не нужна и регистрация – просто встать в общую очередь", – сказал представитель сети BENU Миндаугас Урбас.

Документ можно будет получить и в аптеках сети Eurovaistinė.

Представитель Eurovaistinė Йовита Алекнене сказала, что клиенты, желающие получить документ, должны предъявить удостоверение личности с персональным кодом. Если человек хочет получить документ для своего родственника, надо предъявить удостоверение личности этого человека.

Она также заметила, что документ будут выдавать бесплатно во всех аптеках сети.

Сейчас документ выдают на два месяца. Через два месяца надо будет снова прийти с документов, тогда и выдадут "паспорт возможностей".

Этот документ бесплатно будут выдавать и в аптеках Gintarinė vaistinė.

Во всех аптеках сети Camelia "паспорт возможностей" можно будет получить с пятницы (3 сентября).