"Паспорт возможностей" у части жителей Литвы с 28 декабря действовать не будет

"Я еще ничего не знаю, у меня действует до 28 декабря. Что будет потом, не представляю", – сказала LNK Она из Вильнюса, отвечая на вопрос, знает ли она о том, что введен срок действия "паспорта возможности".

"Это нонсенс, пред самым Новым годом, когда все системы заламываются, это абсурд", – сказала женщина.

Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене на пресс-конференции в среду сказала, что с 28 декабря не будут действовать "паспорта возможностей" у жителей, которые привились по полной схеме 7 месяцев назад. Эти люди могут не попасть ни в кафе, ни в магазин.

О том, что в последнюю неделю года могут возникать разного рода недоразумения, сказала глава Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

"Нас беспокоит, что снова все бремя разъяснений и коммуникации ложится на людей, проверяющих документы у входов", – сказала она LNK.

"Еще есть время проверить, не истек ли срок годности документа", – сказала Билотене-Мотеюнене.

С 28 декабря ничего не изменится для тех, кто привился бустерной дозой вакцины и для тех, то привился после июня.

Торговцы считают, что говорить о новом порядке надо было раньше.

"Невозможно осуществить требование, когда приходящий человек не знает о нем. Не будет у каждой двери стоять юрист и разъяснять действующий порядок", – сказала Вайнене.

А жителям информации явно не хватает.

"Я считаю, это глупость. Зачем я тогда прививался? Какая-то ненормальная бюрократия, это странно", – сказа LNK один вильнюсец.

"Я - за. Знаю, что люди с этим не согласны. Мы приехали из Англии, у нас тоже есть срок действия документа", – сказала одна женщина. K

"Люди, которые были привиты двумя дозами, а потом переболели, должны 28 декабря обновить "паспорт возможностей". Если прошло 7 месяцев, и человек не болел, у него нет антител, то "паспорт возможностей" не будет действовать", – сказала директор Центра реестра Диана Вилите.

Если сдать тест на антитела, и результат будет положительным, то "паспорт возможностей" продлевают на два месяца. Но правительство обсуждает возможность отказа от такого варианта.

"В ближайшее время будет решаться вопрос отказа от теста на антитела для получения "паспорта возможностей", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Жителям, которые привились по полной схеме больше 6 месяцев назад, рекомендуют привиться бустерной дозой, которая обеспечивает более надежную защиту от "омикрона".

Если в Литве распространится "омикрон", и в результате увеличится количество больных в реанимациях, то правительство обещает ввести новые ограничения. Среди предложений - тестирование всех участников мероприятий, введение респираторов вместо масок, отказ от перерыва на распитие напитков. Кроме того, срок действия "паспорта возможностей" сократят до 6 месяцев.

"Возможные меры обсуждают уже сейчас, чтобы не было решений принятых в последнюю ночь, день. Однако надо помнить о тенденциях, росте числа больных в реанимации до 215", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.