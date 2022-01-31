"Пока у нас таких данных нет", – сказал в пятницу гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс, рассказав, что в больнице с коронавирусом лежат 17 детей, трое из них в реанимации.
Он сказал, что детей госпитализируют, когда им нужна кислородная терапия, а в реанимацию переводят детей в нестабильном состоянии. Врач заметил, что в основном это 7-летние и непривитые дети.
LNK сообщает, что с начала пандемии в Сантаришках не было такого большого числа детей с коронавирусом.
"Что касается эпидемиологической ситуации, она очень напряженная и неблагоприятная. Дети с 7 до 18 лет составляют 33% заболевших", – сказала LNK главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
Почему так много больных среди детей? По словам Ашоклене, детей в школе активно тестируют, поэтому выявляют много случаев. Однако в тех же школах дети могут заболеть. Обсуждают вопрос, не вернуться ли к удаленному обучению.
"Мы договорились о главном - надо следить, справляется ли система здравоохранения с нагрузкой. Если больницы, отделения интенсивной терапии, реанимации будут переполнены, это будет показателем перехода на удаленку", – сказал канцлер Министерства науки, образования и спорта Юлюс Лукошюс.
Пока ситуация в больницах стабильная, только растет число заболевших врачей. Например, в Сантаришкес болеют 212 человек персонала. Если потребуется, в больниц переведут специалистов из других учреждений, в крайнем случае, работать будут те, кто болен бессимптомной формой. Однако пока в этом необходимости нет.
Пока в Литве количество больных растет, предполагают, что могут фиксировать и по 20 000 в сутки, поэтому расширяют возможности тестирования.
"Если волна не спадет, то рядом планируем оборудовать еще один мобильный пункт", - сказала LNK координатор Паневежского мобильного пункта Дануте Станявичене.
Сейчас в этом пункте проверяют по 750 человек в день. Однако уже были отмечены случаи злоупотребления - некоторые люди сдают тесты, поскольку им надо периодически тестироваться на работе. Такие люди фиксируют, что у них есть симптомы и сдают тест бесплатно. Работники пункта уже знают таких хитрецов в лицо.
Из-за высокой заболеваемости уже возникают проблемы и в работе некоторых учреждений. В Каунасе не хватает работников в компании по вывозу мусора.
В Вильнюсе пока работников достаточно.
В пятницу премьер сообщила, что в среду правительство решит вопрос будущего "паспорта возможностей".
Бизнес надеется, что после этого в магазинах увеличатся потоки покупателей. Кроме того, не придется дополнительно платить проверяющим "паспорта возможностей" контролерам.
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