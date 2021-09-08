Правительство на заседании в среду подтвердил эти решения, они вступят в силу со следующей недели.

"Это связано с образованием, часть наших учеников ездит на паромах, поездах, автобусах в другие города", – сказала на совещании правительства в среду вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

По ее словам, вместе по решению главы Минздрава будут ужесточены требования к соблюдению дистанции в транспорте, нужно будет обязательно носить маски.

"Однако без "паспорта возможностей" дети смогут ездить в школы или (приезжать) издалека в медучреждения, если будет необходимость. Это будет распространяться абсолютно на весь транспорт: автобусы, паромы, поезда, просим поддержать, чтобы не нужен был "паспорт возможностей", – добавила вице-министр.

Предложение поддержала и премьер Ингрида Шимоните.

Требование обязательно иметь "паспорт возможностей" в междугородном транспорте должно было вступить в силу с 13 сентября 2021 года.

Правительство также одобрило решение, что студенты вузов до середины октября смогут ходить на лекции и без "паспорта возможностей", после профилактической проверки на COVID-19.