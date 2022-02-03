"Паспорт возможностей" больше не нужен: эксперты предупреждают, что переболеть – не лучший выход

"Это впечатляет, я надеялся, приеду в указанное время, я ведь работаю, и вот, как видите", – сказал LNK стоявший в очереди мужчина.

1-1,5 часа – столько времени зарегистрированные жители стоят в очереди.

Среди них и Жанна – сейчас она проверяет здоровье, но до этого каждых 10 дней сдавала тесты для работы.

"Да. За свои деньги. Я учитель, работаю с первоклассниками", – сказала она LNK.

Жанна не прививалась. Говорит – из-за убеждений. Сейчас правительство отменило обязательное тестирование.

"профилактическое тестирование, тестирование после карантина при возвращении на работу, потеряло свой смысл", – сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.

"Насильственные механизмы никогда не действовали и не будут действовать. Это показал и практический результат", – сказала LNK председатель профсоюзов Инга Ругинене.

Обязательно тестироваться не придется и врачам, и социальным работникам. Многие этому рады.

"Люди смогут жить свободно", – сказала Жанна.

Из-за обязательного тестирования некоторые люди даже бросали работу. О таких случаях сообщали торговцы и представители железной дороги. Сейчас у жителей снизятся расходы – например, из 2000 работников общественного транспорта тестировались 180. За тесты платила и сама компания.

"Компания давала по 13 евро, это компании стоило 6000-7000 евро в месяц плюс компенсация за время, которое работники тратили на тестирование", – сказала LNK представитель "Вильнюсского общественного транспорта Гедре Виницкене.

С сентября работникам заплатили больше 36 000 евро.

Однако не все поддерживают такое решение властей. Люди говорят, что вирус начнет распространяться бесконтрольно.

"Непривитым, возможно, надо тестироваться", – сказала собеседница.

Правительство также приняло решение с 5 февраля остановить действие "паспорта возможностей".

Премьер Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что возвращать этот документ не придется.

Вместо "паспорта возможностей" появляется новое ограничение – 15 кв. м на одного клиента.

Некоторые жители планируют в субботу оккупировать торговые центры, другие говорят, что из принципа туда не пойдут

"Не пойду, столько времени без них обходилась обойдусь и сейчас", - сказала одна женщина.

Другие считают, что из-за требования 15 кв. м в торговых центрах будут очереди.

В силе остается требование соблюдения дистанции, ношения респираторов/медицинских масок.

В Литве вводят послабления, но вирус никуда не уходит. По последним данным, фиксируется больше 12 000 случаев в сутки.

"Их будет еще больше. Мне кажется, эта карусель так раскрутилась, что до Пасхи так будет", – сказала одна собеседница.

"Чем быстрее переболеем, тем лучше для всех", – сказала другая женщина.

"Я не думаю, что надо ждать, когда все переболеют – как будет. Это лотерея", – считает эпидемиолог Дайва Размувене.

По словам специалистов, нынешние данные - не предел и не пик, а думать, что "омикрон" неопасен – заблуждение.

"У нас 20 умирающих, 80 человек в реанимациях, в больницах 1200. Это не та болезнь, о которой можно думать, эх, нечем сегодня заняться, переболею-ка "омикроном. Это глупости", – сказал аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс.