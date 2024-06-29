Парусники в Клайпедском порту привлекают толпы людей: сцены здесь как в кино

Поздно вечером в четверг Delfi посетил берег реки Данге и терминал круизных судов, где уже стояли впечатляюще красивые парусники.
Люди собрались посмотреть, как выглядит порт, и окунулись в атмосферу, созданную мореходной культурой, и наслаждались обществом зарубежных моряков. Всеобщее внимание привлекали не только сами корабли, но и беззаботная жизнь на них. Здесь на одном из кораблей, прибывших из Польши, весь экипаж под приятные звуки гитары распевал традиционные польские песни.
Пришвартованный неподалеку парусник Stella Polare из Италии подтвердил старую добрую поговорку об итальянском образе жизни – La Dolce Vita. И не зря – темпераментные итальянцы способны так жить в любом уголке мира. Звук их речи, умиротворенное вечернее настроение и дама, удобно расположившаяся на палубе, одетая в легкое платье и шляпку – атмосфера, словно из кино.
Заслуживает внимания гигантский трехмачтовый парусник типа фрегат Dar Młodzieży , пришвартованный у терминала круизных судов. Парусник длиной 94 метра и высотой 44 метра можно рассмотреть вблизи и запечатлеть на кадрах фантастической красоты. Посмотрите, как выглядят парусники в Клайпеде, в фотогалерее. И если у вас будет такая возможность, стоит посетить портовый город на этих выходных.
„Соревнования Tall Ships Races начнутся 30 июня. Парусники, стартующие из Клайпеды, во время соревнований посетят в общей сложности 6 портов: Клайпеду, Хельсинки, Таллин, Турку, Мариехамн и Щецин. Мероприятие возвращается в портовый город уже в пятый раз, но в этом году Клайпеда впервые выбрана стартовым портом соревнований. Парусники, стартовавшие из Клайпеды, расправят паруса и помчатся в Хельсинки, куда после десятилетнего перерыва вернутся корабли, участвующие в Tall Ships Races. 7 июля они уже поднимут паруса и отправятся в плавание во внегоночном этапе (Cruise-in-Company) в эстонский портовый город Таллин, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
14 июля второй этап гонки начнется вдоль захватывающего дух финского побережья до реки Аура в Турку. 21 июля внегоночный этап (Cruise-in-Company) стартует в Мариехамне, административном центре Аландских островов, где традиции парусного спорта возрождаются с давних времен. На заключительном этапе гонки, который начнется 27 июля, парусники пройдут 400 морских миль на юг через Балтийское море до Щецина. Этот город, всегда гостеприимно открывал морские ворота для парусников, стал дружественным портом для моряков, где не раз завершались международные гонки и регаты“.
Впервые в истории Клайпеде доверили стать стартовым портом этой уникальной гонки – это высокая оценка международного морского сообщества Литве как морскому государству.