Парусники в Клайпедском порту привлекают толпы людей: сцены здесь как в кино

Заслуживает внимания гигантский трехмачтовый парусник типа фрегат Dar Młodzieży , пришвартованный у терминала круизных судов. Парусник длиной 94 метра и высотой 44 метра можно рассмотреть вблизи и запечатлеть на кадрах фантастической красоты. Посмотрите, как выглядят парусники в Клайпеде, в фотогалерее. И если у вас будет такая возможность, стоит посетить портовый город на этих выходных.

„Соревнования Tall Ships Races начнутся 30 июня. Парусники, стартующие из Клайпеды, во время соревнований посетят в общей сложности 6 портов: Клайпеду, Хельсинки, Таллин, Турку, Мариехамн и Щецин. Мероприятие возвращается в портовый город уже в пятый раз, но в этом году Клайпеда впервые выбрана стартовым портом соревнований. Парусники, стартовавшие из Клайпеды, расправят паруса и помчатся в Хельсинки, куда после десятилетнего перерыва вернутся корабли, участвующие в Tall Ships Races. 7 июля они уже поднимут паруса и отправятся в плавание во внегоночном этапе (Cruise-in-Company) в эстонский портовый город Таллин, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.