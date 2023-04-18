Партнерство, наркотики и виновник войны: жители Литвы высказали свое мнение по этим вопросам

Принятие закона о партнерстве на данный момент одобряет треть жителей Литвы: примерно 1/5 одобряет, еще 13% – скорее, одобряет принятие этого закона.

Однополые пары: права предоставить согласны, но не называть семьей и не разрешать воспитывать детей

Этот закон обычно одобряют люди 16–34 лет, вильнюсцы, жители с высшим образованием. Люди, одобряющие этот закон, обычно считают, что важно участвовать в голосованиях. Не одобряют этот закон люди 55–64 лет и те, кто воспитывают детей до 18 лет.

"Это в основном люди, которые не чувствуют себя защищенными в финансовом плане: они думают, что финансовый кризис больно скажется на них, эти люди хуже оценивают свое материальное положение, а также это те, кто мало интересуется темами, связанными с партнерством", – сказала глава института KOG Элеонора Шеймене.

"Чаще всего, когда говорят об однополых парах, оспаривают их право называться семьей и воспитывать детей. Другие аспекты – право на сексуальные отношения, наследование имущества партнера, предоставление данных о состоянии здоровья партнера – вызывают намного меньше недовольства, люди склонны это разрешить", – сказала она.

Интересующиеся войной видят одного виновника

Результаты опроса показали, что в одном жители едины – кто виновен в войне в Украине. 84% участников опроса назвали виновной Россию.

Среди тех, кто придерживается иного мнения, больше называющих США (6%). Остальные выбирают вариант "другие, не Россия, США или НАТО", были и те, кто указал, что "одного виновника нет".

Жители, которые активно интересуются войной или просто ею интересуются, чаще говорят, что виновата Россия – 92% от общего числа таких респондентов. Те, кто интересуется меньше, указывает других виновников.

"Интересно, что люди, которые говорят, что виноват кто-то другой, не Россия, отличаются менее выраженной гражданственной позицией, чаще говорят, что участие в местных выборах не имеет особого значения или вообще не имеет значения. Эти люди чаще считают, что в войне виноваты США.

Те, кто говорит, что виновата не Россия, чаще указывают, что чувствуют себя небезопасными в плане финансов", – сказала Шеймене.

"Опрос также показал, что люди, не считающие виноватой Россию, реже следят за информацией на литовских порталах и реже смотрят литовское телевидение, слушают литовское радио, они чаще следят за новостями по другим каналам. На литовских СМИ за этой темой реже следят и респонденты до 34 лет, однако респонденты из группы 25–34 лет чаще следят за информацией в зарубежных СМИ", – сказала представитель консультационной компании Adverum Анастасия Земдляускайте.

Наркотики - зло, но уголовное преследование – не выход

Опрос показал, что 82% жителей Литвы склонны считать все наркотики злом, однако половина этих людей не одобряет решение вопроса употребления наркотиков с помощью уголовного преследования.

23% склонны одобрить легализацию марихуаны, однако две трети (66%) этих людей считают, что все наркотики - зло. Легализацию марихуаны склонны одобрить мужчины до 34 лет, жители крупных городов (за исключением Вильнюса).

Исследование показало, что больше всего жителей сейчас интересует тема войны. Меньше всего людей интересует тема партнерства: всего 12% ею немного интересуются, а 30% вообще не интересуются. Вопрос декриминализации наркотиков актуален для 16% жителей, больше 1/5 не интересуется этой темой.



Опрос провела компания Norstat. В нем участвовали 610 жителей страны.